Vidéo - Incubateur Prism : 'Arioi experience, un exemple de réussite

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Hitiura Mervin

L' appel à projets pour la seconde promotion de l'incubateur Prism a été lancé. Prism accompagne les jeunes entreprises en développement grâce à du coaching, un espace de travail, un réseau, des formations...Hinatea Colombani a fait partie de la première promotion. La jeune femme est à la tête du centre culturel ‘Arioi. Prism lui a permis de développer sa plateforme d’e-learning. Son site web, The Arioi Experience, est en phase de conception."Un site internet c'est une visibilité parce qu'avant on fonctionnait uniquement sur les réseaux sociaux. Avoir un site internet c'est également avoir une image professionnelle. C'était vraiment l'outil à avoir. Ensuite il y a la partie e-learning qu'on a intégrée pour accompagner les aficionados du Ori Tahiti mais aussi ceux qui veulent avoir des cours de reo Tahiti, de ukulele, de toere chez eux. Il y a également la plateforme de réservation. On a lancé des expériences culturelles et maintenant les gens, que ce soit des touristes ou des locaux, pourront aller sur le site Internet et réserver leur expérience."Grâce à l’incubateur Prisme, dont la jeune femme a fait partie cette année, la concrétisation de son projet a été facilité. "Sans Prism je pense que ça n'aurait pas été aussi vite"Pour les entrepreneurs intéressés par l'incubateur Prism, les dossiers de candidature doivent être déposés avant la fin du mois. Retrouvez toutes les infos ici. Quant à la première promotion de l’incubateur, elle célébrera le 21 novembre la fin de l’aventure qui aura duré 6 mois.