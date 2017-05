Vidéo - Icaros, pour voler et faire de l'exercice en réalité virtuelle

Rédaction Web

Jouer en faisant de l'exercice, ce n'est pas nouveau, Nintendo l'a fait avec WII et dans une moindre mesure avec Pokémon GO. Mais ce dispositif conçu par les allemands Johannes Scholl et Michael Schmidt compte bien faire du fitness un moment magique grâce à la réalité virtuelle. Avec cet appareil, plus besoin de Luke Skywalker pour détruire l'Etoile Noire, on s'en charge à sa place.Si Icaros présenté au CES 2017 de Las Vegas, a connu un franc succès, il n'est malheureusement pas à portée de toutes les bourses puisqu'il faudra lâcher près de 912 000 Fcfp. Pour l'heure, il n'est pas encore commercialisé.