Vidéo - Homicide de Paea : une voisine témoigne

Le gendarme est "effondré" selon une source proche de l'enquête. Il assure qu'il a confondu son taser et son arme de service, lors de son intervention jeudi soir . Ce sont aussi les premières conclusions du parquet, qui a ouvert une enquête pour homicide involontaire.Une voisine, membre de la famille, est aussitôt arrivée et a pris en charge les enfants. Selon elle, l'homme a été touché au thorax, "sous le sein droit", et il est mort malgré "20 à 30 minutes" de tentatives de réanimation.La gendarmerie aurait été appelée pour séparer Vetearii Rupea et un autre homme, ancien concubin de sa compagne, sur fond d'alcool.