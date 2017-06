Vidéo - Hitimahana vainqueur 2017 des Tuaro Arearea I Mahina

Depuis jeudi soir, saut d’obstacles, courses et escalades ont rythmé les soirées de Mahina et fédéré les dix équipes des quartiers de la commune qui étaient lice. Sur les 10 équipes en compétition, six se sont affrontés samedi soir sur le complexe sportif de Mahina.



Malgré une grosses averse la jeunesse de Mahina s'est éclatée dans les différents jeux. Le fair-play et le jeu en collectivité étaient au centre de l'événement, même si quelques fois les tensions entre les équipes étaient visibles, malgré les rappels de Guy Trompette, animateur et propriétaire des jeux.



Les quartiers de Fareroi, Matavai, Ahonu, Tetuanui, Hitimahana et Taharaa étaient les finalistes de ce Tuaro. Cette année il fallait battre Matavai tenant du titre depuis 2015. Parmi ces équipes, une originalité, le quartier Tetuanui. Celui-ci, contrairement aux autres équipes regroupait les membres d'une même famille.