Vidéo: Heimana Garbet "Emmanuel Macron a un vrai programme pour la Polynésie"

Si Emmanuel Macron n’a recueilli que 14,7% des voix localement, le candidat du parti "En Marche", ressort vainqueur du scrutin en métropole avec 23,8% des votes. Pour Heimana Garbet, son représentant, il s’agit "d’une prouesse", "puisqu’en trois mois, il a réussi à atteindre l’équivalent de la moitié des gros partis politiques en Polynésie".Emmanuel Macron a su "toucher le cœur des Polynésiens" grâce à "son vrai programme pour la Polynésie " se réjouit-il. "Il a un engagement ferme pour la lutte contre la vie chère, un programme pour la continuité territoriale et il va s’assurer de favoriser l’emploi local", ajoute-il au micro de TNTV.Sa stratégie est simple pour le deuxième tour. "Il faut continuer à soutenir Emmanuel Macron et lutter contre le Front National." Il a reçu, dans ce sens, le soutien de plusieurs partis ce matin: le Tapura et Heiura les Vert."Réfléchissez bien pour qui vous allez voter dans 15 jours. Surtout, ne choisissez pas le parti de la haine, celui qui nous désunit et qui veut nous isoler au niveau européen." conclut-il en s’adressant à la population.