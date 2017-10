SPORT

Vidéo - Hawaiki Nui Va'a 2017: Mataiea Va'a prêt à en découdre

Mercredi 25 Octobre 2017 à 17:24 | Lu 71 fois

PORTRAIT – Cette année l'objectif du team Mataiea Va'a qui participe à Hawaiki Nui dans la catégorie Vétéran Femme, est de conserver le titre qu'elles ont remporté lors de l'édition 2016 indique Marina Iotua, capitaine de l'équipe. Et pour ce faire, elles se préparent à fond, rame, footing etc, et cela six jours sur sept.







