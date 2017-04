Vidéo - Handicap : « Il faut que les choses bougent ! »

Élus, sociétés civiles, associations, et entreprises se sont mobilisés pour dresser un diagnostic de la situation des handicapés. Les ateliers et les rencontres se sont enchainés à la Présidence pendant trois jours. Quatre grands chapitres ont été abordés : transport, l'insertion professionnelle, éducation et réglementation. Les organisateurs n’avaient qu’un seul objectif : comment permettre au handicap de s’intégrer davantage dans notre quotidien ?



Bernadette est une jeune handicapée sans emploi. Selon elle, il faut « faire bouger les choses » pour intégrer professionnellement les handicapés et lutter contre leur isolement. « Il y a très peu d’handicapés qui réussissent à faire des études », explique-t-elle. La raison est simple : « le plus souvent ils ne peuvent pas aller à l’école car ils sont dans des centres. Sauf que ce n’est pas parce que nous n’avons pas de diplôme que nous ne sommes pas compétents », lance-t-elle.



La jeune femme lance donc un appel au gouvernement. « Il faut nous insérer dans la société. Nous permettre de faire des stages dans des entreprises. Même si les taches sont minimes ... », affirme Bernadette, déterminée à se faire entendre.



Autre point abordé par la jeune femme : le transport. Elle souhaite une baisse de la tarification des taxis et propose la mise en place d’une convention avec les transports en commun. Les débats de l'atelier de cette thématique ont d’ailleurs permis de découvrir que trois bus adaptés existent à Tahiti, mais ne circulent quasiment jamais …



La plus grosse difficulté rencontrée par La fédération Te Niu O te huma reste l'application de la réglementation en vigueur. Selon la présidente Henriette Kamia, toutes les informations recueillies pendant trois jours doivent etre échangées pour faire évoluer les textes.



Reste désormais à synthétiser toutes ces propositions avant de prendre des mesures…