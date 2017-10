Vidéo - Haapiti : une plage publique inaugurée en attendant le Moorea Mahana Beach

​Rédaction web avec Esther Parau Cordette

Tiahura, ce sont plus de 6 hectares de parc de détente, d’aires de jeu et de pique-nique, d’un lagon exceptionnel face à deux motu. Le pays et la commune se sont entendus en mai pour en faire profiter la population et surtout les touristes. "Pour l'heure et avant que le projet Moorea Mahana beach n'avance, nous avons décidé d'ouvrir ces terrains à la population de Moorea (...) Nous avons répondu à un appel des populations qui, sur cette zone de Haapiti, manquent cruellement d'accès à la plage", explique le président Édouard Fritch.Il est toujours question d’implanter sur ce site de l’ancien club Med, un ensemble touristique avec plusieurs hôtels : le Moorea Mahana Beach. Mais le pays souhaite acquérir l’ensemble du foncier, 15 hectares, avant de lancer un appel à candidatures aux investisseurs. "Le Pays a commencé à appréhender une partie des terrains. Mais il nous reste toute une part importante. (...) Il reste pratiquement une famille entière et au sein de cette famille une dizaine de propriétaires qui ont procédé au partage de leurs terres. Ce sont ces familles qu'il faudra aujourd'hui convaincre."Le Pays a entamé les discussions avec les propriétaires il y a près de 3 ans sans succès. Certains ont assisté à l'inauguration de la plage publique. Ils ne veulent toujours pas vendre. Maire Maiau campe sur ses positions : "Je pense qu'on ne pourra pas nous convaincre de vendre. Ce sont des terres ancestrales. J'y tiens. (...) On a 6 000 m2. Ce terrain dont je viens d'hériter, je ne le vendrais pas. Je le louerai uniquement s'ils sont intéressés.""C'est un site familial. Nous ne voulons pas vendre. C'est un terrain que notre grand-mère nous a donné. (...) Nous voulons garder ce site. (...) Je pense que ce qu'ils ont est assez grand. Ça suffit", estime Gloria Trafton.L'inauguration de la plage publique Tiahura précède l’ouverture du village tahitien à Outumaoro, lundi. Les familles et les touristes pourront profiter à Punaauia d’un parc de détente et d’un accès à la plage, au sein de ce village… en attendant, peut-être, le Mahana beach.