Vidéo - HVM No Faa'a, un club sur lequel il faudra compter

Rédaction Web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Ces pratiquants de taekwondo de Faaa s’entraînent quatre jours par semaine, sous la houlette de leur coach Mike Papara. Celui-ci ne se ménage pas pour leur apprendre les ficelles et le respect de cet art martial Coréen.Neuf combattants du club se sont présentés au Championnat International de Taekwondo à Los Angeles il y a dix jours. Six sont revenus avec la médaille d’Or, un avec le Bronze et deux avec l’Argent. Au classement général de ce championnat, nos aito terminent deuxième."C'est une fierté, d'autant que cela fait seulement deux ans que le club existe" explique Mike Papara, poursuivant, "L'année dernière nous avions envoyé quatre de nos jeunes et ils ont ramené trois médailles d'Or et une de Bronze, et cette année, ils ont fait plus fort".Prochains objectifs pour ce jeune club plein de promesses: les prochains championnats du Monde dans deux semaines et les championnats de Polynésie au mois de septembre.Le taekwondo est une discipline en plein essor en Polynésie, d'autant que les combattants locaux obtiennent d'excellents résultats, "C'est une discipline adaptée au physique des Polynésiens" précise Mike Papara. Cette art martial, outre savoir se battre, inculque aussi le respect des autres, et par les temps qui courent, ce n'est pas du luxe.