Vidéo - Gaston Tunoa ne se présente plus aux législatives

Rédaction Web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

Nos confrères de la dépêche l’ont révélé samedi : Gaston Tunoa ne se présente plus aux élections législatives dans la deuxième circonscription.L’ancien premier adjoint au maire de Papara affirme que cette décision n’a rien de politique. C’est simplement qu’il ignorait, qu’en sa qualité de Président de la fédération des sapeurs pompiers, il serait soumis à un droit de réserve pendant la période électorale."À ce jour je suis chef de corps des sapeurs-pompiers de Papara, directeur de la sécurité publique et du citoyen de la commune de Teva i Uta et président de la fédération des sapeurs pompiers de Polynésie", indique Gaston Tunoa. "Lorsque j'ai su que je rentrais en droit de réserve, je n'aurais plus le droit de m'afficher ni de signer une convention avec le président de la fédération nationale des sapeurs pompiers de France. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de me retirer (des législatives, NDLR)".Informé de la situation, le maire de Paea, Jacquie Graffe respecte le choix de Gaston Tunoa.