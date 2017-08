Vidéo - Garde Ton Île Propre, une application citoyenne

Rédaction Web avec Sam Teinaore.

Ce poteau électrique a perdu le couvercle permettant de sécuriser ces câbles. Une photo via l’application GTIP et quelques informations permettrons d’avertir le service compétent pour ce type de problème."Après que le message ait été envoyé, Engie va recevoir directement la géo-localisation, la photo, le message, tout cela directement dans sa boite mail.", explique Cyril Legale de l'association Tahiti Sphère.Plusieurs types d’alertes sont disponibles dans cette nouvelle application. Et les services concernés interviennent assez rapidement. Comme par exemple cette bouche d’égout dont le couvercle ne refermait plus. Deux jours après l’alerte les services de la mairie de Papeete ont dégagé les plantes qui empêchaient la fermeture de la grille."Chaque alerte, est liée à une adresse mail, et à une localité. Si par exemple, je suis à Makemo, le maire de la commune recevra directement un mail. Si c'est pour les pétrels, l'association Manu recevra directement un mail etc…"Les exemples d’intervention grâce à l’application GTIP sont de plus en plus nombreux. Des guides comme les législations en vigueur permettent de spécifier le type d’alerte. Comme les précédentes applications crées par Tahiti Sphère, celle-ci est gratuite.