Vidéo - François Fillon enfariné avant un meeting

En meeting à Strasbourg, François Fillon a été enfariné juste avant de tenir son discours. La scène s'est déroulée il y a quelques heures et tourne en boucle sur les réseaux sociaux.Un jeune homme est à l'origine de l'enfarinage du candidat à la Présidentielle. Il aurait crié "Lobbyiste !" avant de recouvrir de farine François Fillon qui prenait un bain de foule avec ses partisans. L'auteur des faits était vêtu d'un tee shirt avec écrit "Les étudiants avec Fillon" pour pouvoir rentrer incognito. Il a été rapidement placé en garde à vue pour son acte, ainsi qu'un autre jeune homme qui l'accompagnait.François Fillon est revenu sur cette incident au début de son discours. Mi-ironique, mi-sérieux, il a déclaré, selon BFMTV : ""Comme vous avez pu le constater, je suis la cible d'un acharnement impitoyable. Ils essaient tout pour me décourager, même les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française".Depuis les affaires judiciaires qui entourent le candidat des Républicains, sa campagne est à chaque fois fortement impactée. A tel point que tous ses déplacements sont perturbés par des manifestants et des concerts de casseroles.