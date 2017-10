Vidéo - Forte houle aux Marquises aussi

Rédaction web

Météo France n'a pas placé les Marquises en vigilance. Et pourtant. À Ua Huka, la population a sorti les bateaux de l'eau, ramené les va'a sur terre. Personne ne prend la mer : la houle est trop forte. "On avait prévu le coup heureusement", raconte l'infirmier de l'île. Certains ont profité de la houle pour aller surfer.Météo France a annoncé la semaine dernière l'arrivée d'un épisode de Mara'amu intense durant le week-end. Ce lundi, une grande partie de la Polynésie est encore en vigilance pour la houle et le vent.