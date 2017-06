Vidéo : Florent Manaudou vous propose d'adopter des coraux

"Ces jardiniers de la mer récoltent les coraux cassés par les touristes ou les tempêtes et les replantent dans les lagons avec des scientifiques. Cela permet de créer de nouveaux récifs qui pourront accueillir des poissons ou des animaux marins. Mais également absorber le CO2 et le transformer en oxygène que nous respirons ", ajoute le nageur.Le défi est de taille. Selon l'association, '"20% des récifs coralliens dans le monde seraient morts et 30% seraient d'ores et déjà condamnés". Les scientifiques estiment que d'ici 2050 il n'y aura plus aucun corail sur terre, "donc plus de poissons, plus jamais de vie marine et tout simplement nous ne pourrons plus respirer", peut-on lire sur le site de l'association.Pour mettre en place ces opérations, l'association a besoin de récolter 2500 € via une campagne de crowdfunding. Alors pour lever des fonds, elle a pensé à un concept innovant : adoptez des coraux !"Comment ça marche ? Vous donnez un nom à votre corail, l’association le plante pour vous, et vous recevez un contrat d’adoption ! C'est un petit geste pour l'environnement qui participe aussi au soutien des populations locales" ajoute l'ambassadeur. Un organisme coûte 25 euros.