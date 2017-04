Vidéo : Faa'a manifeste mais rouvre "partiellement" la RT1

Rédaction web avec Sam Teinaore

Plusieurs centaines d'automobilistes ont dû emprunter la RDO mardi soir suite à la fermeture de la bretelle d'Outuaraea sur la RT1. Des agents de la commune avaient entièrement bloqué son accès avec des barrières en béton. Une déviation avait été mise en place "au niveau de l'intersection de Pamatai et du rond-point de Carrefour Auae". Mercredi matin, la commune a finalement décidé de rouvrir "partiellement" cette portion de route.Cette perturbation fait suite à une manifestation. La commune dit "stop au laxisme du Pays et de l'État" sur la gestion des sinistrés des intempéries. Elle dénonce aussi " l'insuffisance de la dotation du FIP ", l'application du CGCT, et le manque de taxe aéroportuaire."Nous voulons sensibiliser le pays et l’État sur les nuisances sonores et environnementales que subit la commune de Faa’a depuis 1966", explique Oscar Temaru. Selon lui, la taxe aéroportuaire au bénéfice des habitants devait déjà être instaurée en 1974 » ajoute-t-il.Le maire appelle le Haut-Commissaire et Edouard Fritch à respecter "tous les engagements" qu'ils avaient promis lors du cinquantenaire de la commune il y a deux ans. " Nous demandons à les rencontrer pour pouvoir mettre à plat tous ces sujets. La balle est dans leur camp. "