Vidéo - Exposition : retour sur 15 ans de vie en Polynésie pour Gaya

Gaya vit et travaille en Polynésie depuis 2003. Avant, il a exposé au Japon, aux États-Unis et en France... "Je suis venu la première fois ici en 1998 et ensuite en 2000. La première fois c'était pour des vacances. Je venais de métropole, des États-Unis, du Japon... J'exposais un peu partout et j'en avais marre de se monde un peu superficiel et stressant. J'avais envie de voir autre chose et j'ai voulu tenter la Polynésie. (...) J'ai franchi le cap pour de bon en 2003."L'artiste cherche à se renouveler en permanence, à utiliser différents médiums, voire à en trouver de nouveau. "Je suis toujours en recherche, j'apprends toujours".Jusqu'au 30 septembre salle Muriavai, il signe une exposition sur ses années de travail à Tahiti. "Ce sont des pièces qui ont été déjà exposées, montrées à droite, à gauche à Tahiti. Pour marquer les 15 ans, j'ai fait une rétrospective. Donc il y a un peu de tout : du tapas, de la peinture, des réalisations en silicones..."Sensible, Gaya exprime et retranscrit dans ses œuvres des messages forts. Il ne recule devant aucune technique ou style artistique pour faire passer son message, de la façon la plus pertinente… ou impertinente. Pour cette rétrospective, le public pourra donc revoir quelques un de ses travaux, tous sujets confondus, dont quelques œuvres qui ont marqué les esprits, tels que Le Christ Bleu ou d’autres pièces qui ont remporté des prix. "En 2003 j'ai commencé la sculpture du Christ. Je l'ai terminée en 2005. (...) Les gens avaient parlé à propos de la couleur du pareu (bleu, NDLR). C'était à l'époque après les événements politiques (Taui, NDLR). Mais en fait ça n'avait rien à voir. C'était rigolo de voir les gens s'accaparer la chose. (...) Je l'ai fait bleu comme j'aurai pu le faire d'une autre couleur. C'est vrai que ça a fait beaucoup causé. L'oeuvre était marquante parce qu'elle est réalise. Et les gens sont très sensibles à la religion aussi"Vernissage ce mardi soir à la Maison de la culture.