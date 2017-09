Vidéo - Entraînement pour les soldats du feu sur les hauteurs de Fautaua

Rédaction web

Il s'agissait d'un entraînement du détachement d'Intervention Héliportée pour les feux de forêt. C'est une unité de sapeurs-pompiers spécialisée et coordonnée par la direction de la Protection Civile du Haut-commissariat.L'exercice consistait à acheminer sur des crètes inaccessibles des hommes et du matériel de lutte contre le feu. Les pompiers qui participaient à cet entrainement sont issus des casernes de Pirae et de Mahina.