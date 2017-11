Vidéo - Engie Services et Polydiesel toujours en grève, menacent de durcir le mouvement

Rédaction web avec Laure Philiber

Plusieurs salariés avaient entamé un mouvement de grève en même temps qu’EDT, mais n’avaient pas signé le protocole d’accord. "Le groupe ENGIE, il y a plusieurs sociétés à l'intérieur : EDT, Engie services qui est ex Cofely, et Polyndiesel. EDT a signé, mais pas Polydiesel, ni Engie services", explique Gisèle Teheiura de la CSIP.Un huissier est venu tôt, ce vendredi matin, constater le blocage de l’entrée d’Engie Services. La société emploie 160 salariés. Ils étaient une trentaine sur le piquet de grève installé dans la vallée de la Punaruu. "C'est un avertissement, pour demander à la direction de négocier parce que nous convoquer et ne pas négocier ça ne sert à rien"Les grévistes réclament le paiement de leurs heures supplémentaires et l’instauration d’un réel dialogue social… "Ce qu'on réclame c'est de faire respecter la réglementation sur les heures supplémentaires. Depuis des années, le personnel de Engie services et Polydiesel font énormément d'heures supplémentaires qui, pour certains, n'ont jamais été payées et pour d'autres ont été payées, mais dont les modalités restent à faire respecter."Sur le site de Polydiesel, qui emploie 47 salariés, mêmes revendications… La CSIP annonce d’autres mouvements… "Si monsieur De Chillaz veut continuer à tirer les ficelles et à bloquer les revendications de Engie services et Polydiesel, s'il veut qu'EDT retourne à la grève, il n'y a aucun problème".Par ailleurs, la CSIP a également déposé un préavis à la Cuisine centrale. Les revendications concernent en grande majorité les salaires. Un préavis a aussi été déposé à La Dépêche de Tahiti.