Vidéo - Elle choisit de réaliser le portrait d'un Tahitien pour décrocher le job de ses rêves

Le vlogueur Nas Daily propose un job de rêve aux internautes : voyager tous frais payés pour filmer des personnes aux parcours insolites un peu partout dans le monde.Pour décrocher ce job, Nas Daily vous invite à vous inspirer de ses vidéos et à tourner le portrait d'un proche.Janelle Kao, développeuse, a choisi de réaliser le portrait... d'un Tahitien. Timi est pilote de ligne. Ses voyages lui ont fait faire 7 fois le tour du monde ! Il a visité plus de 100 pays, mais il a une préférence pour son fenua.Timi a également survécu à un atterrissage d'urgence comme l'explique la vidéo : "L'avion est tombé en panne au-dessus de l'océan, mais Timi a réussi à atterrir en toute sécurité".Quand il n'est pas dans les airs, Timi s'improvise aussi vlogueur. Il a une chaîne YouTube où il publie les vidéos de ses voyages....Les vidéos des participants au concours lancé par Nas Daily doivent être publiées en commentaire de son post sur sa page Facebook. Les participants peuvent réaliser plusieurs vidéos.Janelle lance un appel pour que son portrait de Timi lui permette de décrocher le job de ses rêves. Elle invite les internautes à aimer et commenter la vidéo. Nul doute que les Polynésiens seront nombreux à apprécier ce portrait...