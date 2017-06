Vidéo - Edouard Fritch s’entretient avec le Premier ministre

Rédaction web

Cette rencontre s’est tenue en présence des deux députées, Maina Sage et Nicole Sanquer, et de la ministre de l’Outre-mer, Annick Girardin.« C’est une première rencontre. C’est l’occasion pour nous de beaucoup parler de la Polynésie française, de la situation économique, de la situation sociale du Pays », a déclaré au sortir de l’entretien le président du Pays.Au cœur des discussions : les accords de l’Elysée « pour lesquels le président de la République et le premier ministre ont, quelque part, soutenu le fond ».« Il faut maintenant que l’on réfléchisse aux déclinaisons qui doivent venir et qui correspondent au plan de convergence de la loi EROM -Egalité réelle Outre-mer, Ndrl- qui a été adoptée à l’unanimité au mois de février », a ajouté Edouard Fritch.La mise en œuvre de ces accords pourrait passer par des Assises de l’Outre-mer, voulues par le Premier ministre. Selon un communiqué de la Présidence, Edouard Fritch s’est dit « prêt à les accueillir » : « Moi, je suis très préoccupé par ce plan d’action qui devrait venir. Je crois que le premier ministre est sensible au fait que les populations attendent de l’action ».Edouard Fritch a encore plusieurs rencontres politiques programmées lors de son séjour en métropole.