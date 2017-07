Vidéo - EDT remporte la Faati Moorea

Rédaction Web avec Davidson Bennet

Le départ de la course a été donné ce samedi à 8h. Au total, 30 pirogues ont pris le départ, démontrant une baisse significative du taux de participation.C’était pourtant Shell Vaa qui prenait les devants de la course dès le début, et ce jusqu’à hauteur de Pihaena. Puis Shell s'est laissé remonter par les équipes du team OPT et EDT Va’a. Dès lors une bataille s'engageait durant laquelle, EDT Va’a prenant un cap différent, laissera ses adversaires direct sur place et ne sera plus jamais en passe d'être rattrapé par ses poursuivants.La deuxième marche du podium revient au team OPT suivi par un surprenant et combatif Paddling connection. A noter la bonne performance de Manihi va’a 9et une belle 11ème place pour Rapa nui seul équipage étranger engagé dans ce Faati Moorea.