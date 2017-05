Vidéo - E.Fritch: "La victoire d'Emmanuel Macron est aussi la victoire du Tapura"

Rédaction Web avec Laure Philiber

"La victoire de Macron en Polynésie française est une belle victoire, victoire à laquelle le Tapura huiraatira a grandement participé. Ceci dit, il faut être très humble sur ces résultats puisqu'un certain nombre d'électeurs s'était déjà prononcé sur la candidature d'Emmanuel Macron au premier tour, mais la différence a été essentiellement apportée par le Tapura."Pour Edouard Fritch, "Le Tapura a gagné. Le contester, ne serait pas honnête, et nous avons battu le Tahoeraa qui s'est affiché et soutenu Marine Le Pen, laquelle avait déjà des voix en Polynésie que l'on peut estimer à 6 ou 7 000 voix aujourd'hui".Maintenant que la présidentielle est terminée et qu'une autre échéance approche à grand pas, les législatives, qu'elle va être la suite pour le parti présidentiel. Une alliance en vue des législatives avec les partis locaux qui ont soutenu Macron en Polynésie ?La réponse est sans appel: "Premièrement nous n'avons jamais été contactés à ce sujet là, et deuxièmement, nous sommes suffisamment organisés aujourd'hui pour nous battre tous seul."Quant à une rencontre entre le président de la République nouvellement élu et le président du Pays, Edouard Fritch espère bien qu'elle aura lieu "dans les jours qui viennent."