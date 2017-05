Vidéo - Dom Juan et les clowns

Rédaction Web avec communiqué

Thierry Surace (Don Juan), Jérôme Schoof (Sganarelle), Sylvia Scantamburlo (Done Elvire), Elodie Robardet (Mathurine et le pauvre), Eva Rami (Charlotte et le Spectre), Christophe Servas (Don Louis et Don Carlos) et Florent Chauvet (Pierrot et Don Alonse)Irina Brook (directrice du Théâtre National de Nice)Au petit théâtre de la Maison de la Culture, les vendredis 12, 19 et 26 mai à 19h30, les samedis 13, 20 et 27 à 19h30 et les dimanches 14, 21 et 28 mai à 17h. Représentation scolaire : Les 15, 18 et 22 mai à 13hAdultes : 4 000 F. Moins de 18 ans / Etudiants : 3 000 F. Moins de 12 ans : 2500 F. Pass famille à 10 000 F valable uniquement le premier week-end pour une même famille composée de 2 adultes + 2 enfants. Représentation scolaire : 1 500 F. Vous pouvez acheter vos billets sur internet à www.ticket-pacific.pf en rubrique " Billetterie "ou billetterie sur place le jour-même, ouverte une heure avant le début de la séance.