Vidéo - Dix-huit prétendants au titre de Miss et Mister Raromatai

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Neuf jeunes hommes et neuf demoiselles, issus des quatre coins des Îles-Sous-Le-Vent, tous avec le même objectif: remporter le titre de Miss et Mister Raromatai."On a beaucoup de candidatures, mais on essaie d'en avoir de toutes les îles et de toutes les communes. Cette année, il y aura beaucoup de nouveautés, comme de nouvelles chorégraphies, de nouvelles animations et il y aura le groupe Pepena qui sera là." annonce Tarzan Amiot, du comité organisateur.Depuis trois semaines, tous travaillent dur pour peaufiner le spectacle. La difficulté: rassembler tout le monde pour les répétitions. Ce que confirme Krystal Tavere la chorégraphe. "Nous avons Bora, Maupiti, Huahine, et ce n'est pas facile de rassembler tout le monde".Trois passages sont prévus dans la soirée. un passage spécial sponsor, un passage en tenue de plage, et le dernier en tenue de soirée, sur le thème de "La croisière s'amuse", une soirée qui réserve bien des surprises.