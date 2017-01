Vidéo - Des tonnes de déchets dans les lagons

Mike Leyral

Une chaise, un ballon, une quille, un bidon d'huile, des pots de fleurs et des dizaines de sacs : du plastique, du plastique et encore du plastique. Certes, la nature s'est déchaînée dimanche. Mais le responsable, c'est bien l'homme, son utilisation des matières non biodégradables, et sa tendance à laisser traîner ses déchets."On mange du poisson, le poisson vit dans les lagons... si c'est pas propre, on se dit : qu'est-ce qui se retrouve aussi dans ce qu'on mange ?" s'interroge Tepairu Thomas, l'une des bénévoles.A l'initiative de ce nettoyage, le photographe Christian Coulombe va plus loin : il a pris des milliers de clichés dans le lagon et sait qu'il se dégrade chaque année, crues ou pas. "Dans dix ans, il n'y a plus rien de tout ce qu'il y a autour de Papeete, tout est en train de mourir" se désespère-t-il.Ce nettoyage est une goutte de bonne volonté dans un océan de déchets : la plupart sont déjà au large, ou au fond du lagon, ou encore échoués sur les plages.