Vidéo - Des talents et des miss

Rédaction web avec Thierry Teamo

La soirée de gala du lycée de Papara qui s'est déroulée au centre culturel Manu iti de Paea a fait salle comble samedi soir, avec près de 700 spectateurs. Au programme, l'élection de miss lycée Papara qui a réunie six candidates et la prestation de trente-cinq élèves, artistes d'un soir.Les élèves et les professeurs du lycée de Papara se sont beaucoup investis dans l'organisation de ce gala, dont les fonds récoltés serviront à l'achat d'instruments de musique, ce que nous explique Angélica Narii, professeur de mathématiques au lycée de Papara et membre du comité organisateur."C'est un gala de fin d'année, mais c'est aussi pour récolter de l'argent pour notre atelier musique. Parce que nous ne possédons pas d'instruments. Les élèves qui sont inscrits dans ce cours, viennent avec leur propre instrument. C'est le premier objectif de cette soirée." Quant à l'élection de Miss lycée Papara, c'est Kahawai Fenuaiti qui a remporté le titre.