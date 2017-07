Vidéo - Des mutoi rompus aux techniques d'interpellation

Rédaction Web avec Juliano Tautu et Oriano Tefau.

Ils étaient 24 au départ et ne sont plus que 14. Les meilleurs policiers municipaux de Polynésie ce sont eux. Utilisation du bâton de défense, notions juridiques, gestes techniques professionnels en intervention. Autant de notions qu’ils apprennent à maîtriser parfaitement auprès de formateurs spécialisés. A la fin des différents stages, un examen aura lieu.Pour ce stage intensif, le centre de gestion et de formation du fenua a fait appel au centre d’instructeurs, FFBD (France Formation Baton Defense), qui forme les policiers municipaux de métropole. "Le but de cette formation est de les amener à être moniteur au sein de chaque commune pour entretenir le niveau sportif et technique de chaque Brigade", explique Thierry Delhief, le formateur.Bâton de défense, techniques d'interpellation, de palpation, menottage, toutes ces "armes" sont étudiées et mise en pratique lors de ce stage. A l’issu de trois modules et d’un examen final, seuls les meilleurs de ces agents de police municipale deviendront moniteurs. Après les policiers municipaux du fenua, la police nationale de Papeete suivra une formation auprès de ces mêmes instructeurs.