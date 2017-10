Vidéo - Des militaires rendent hommage à leur collègue décédé

Rédaction web

William, Polynésien originaire de Rikitea, est décédé la semaine dernière dans un accident en métropole. Le jeune homme de 29 ans était militaire et faisait partie du 2e RMAT.Les "Rurutu boy's", un groupe composé de militaires et d'un étudiant polynésiens en métropole, ont publié une vidéo samedi. Ils chantent en hommage à William. "On est soldats en métropole mais on n'est pas de sa famille, explique le groupe. On voulait juste lui rendre hommage à travers ce chant et également adresser nos sincères condoléances à la famille."L'hommage a ému la toile. La vidéo a été partagée plus de 600 fois.