Vidéo - Des assises pour les parents d'élèves à la présidence

Rédaction web

La Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public organise Les assises des parents d'élèves ce vendredi à la présidence de la Polynésie à partir de 7h30. L'événement est ouvert au grand public. Le but est d'échanger sur la place des parents dans l'école. Des ateliers seront organisés, déclinés en 5 thématiques :- la place des parents dans l'école- la coéducation,- le décrochage scolaire- le climat scolaire,- la place du handicap dans l'écoleLa CPS, le Fare Tama Hau, les Affaires sociales, la direction de la Jeunesse et des Sports seront représentés pour cet événement.La restitution des ateliers se fera le mercredi 25 octobre à partir de 13h à la présidence."Ces assises concernent tous les parents. Sans parents d'élèves, elles n'ont aucun sens, souligne Tepuanui Snow le président de la Fédération. Toutes les personnes qui souhaitent discuter de la thématique des parents d'élèves dans l'école sont les bienvenues à la présidence et ils pourront s'inscrire aux différents ateliers proposés."Les assises des parents d'élèves s'inscrivent dans le cadre des Assises des outre-mer.