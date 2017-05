Vidéo - Derniers préparatifs pour les championnats du monde de beach-volley scolaire

"C'est la dernière ligne droite" explique visiblement soulagé, Jean-Philippe Rico, directeur de l'USSP, "On est très heureux que cela se concrétise. Les terrains se montent avec 400 m3 de sable de Tahaa. (...) Dans une semaine, tous les terrains seront terminés, les filets posés et on pourra débuter la compétition."



Sept millions de francs de sable blanc de Tahaa auront été nécessaires à la réalisation du site qui ouvrira ses portes au public le dimanche 27 mai.



A cette occasion, TNTV retransmettra en direct sur le web plus de 150 matches en intégralité, et les meilleurs avec les équipes tahitiennes sur son antenne et ce , tous les jours de 16h à 17h15.



Olivier Huc a pu capter pour nous ces quelques images des ultimes préparatifs .