Vidéo - Décès de Ben Finney, père de Hokulea

Anthropologue et pionnier de la reconstruction des pirogues de voyage polynésiennes, Ben Finney au milieu des années 1960, a construit Nalehia, une réplique d'une pirogue double de voyage hawaïenne. En 1973, il fonde avec Herb Kawainui Kane et Tommy Holmes, la Polynesian Voyaging Society dont il a été le premier président. Et c'est ensemble, avec l'aide de bénévoles, qu'ils ont construit Hokulea, en 1975.Ceci dans le but de démontrer que les Hawaïens pouvaient naviguer sur de longues distances et cela, sans instruments modernes. Il a participé au premier voyage de Hokulea à Tahiti en 1976. S'en sont suivis d'autres voyages auxquels il a participé, comme en 1985 où Hokulea a rallié la Nouvelle Zélande, ainsi qu'en 1992 vers Rarotonga. Il a également couvert en 1995, le voyage d'Hokulea, reliant les Marquises à Hawaii, depuis le navire d'escorte de Hokulea.Hokule'a qui après plus de trois ans d'un voyage autour du monde, vogue actuellement vers les eaux hawaiiennes, où elle est attendue mi-juin.Pour ce dernier tronçon elle est accompagnée par trois autres pirogues: Hikianalia (de Hawai'i), Okeanos Marshall (destinée aux îles Marshall) et Fa'afaite, la pirogue du fenua. Elles ont quitté Tahiti le 17 mai dernier et sont sur le point de passer l'équateur.