Vidéo : De Papeete à St Petersburg en passant par Madrid : le monde célèbre le Ori Tahiti en ce 1er juillet

Elle espère faire rayonner le ori Tahiti à travers le monde : Mareva Bouchaux, danseuse et chorégraphe, organise ce samedi la 2ème flashmob mondiale de ori Tahiti . Des troupes issues de 27 villes de France, d'Allemagne, d'Espagne et même de Russie, ont répondu présentes. Depuis quelques semaines, elles peuvent apprendre la chorégraphie grâce à un tutoriel. Le titre choisi? Hia'ai e hani de Raumata.



Commencé hier, en raison du décalage horaire, les flashmob se poursuivront tout le week-end.



A Papeete, où Mareva Bouchaux, initiatrice de l'événement, prépare le Heiva : une trentaine de danseuses ont participé à l'opération. Ils se sont donné RDV ce samedi à 11h place Vaiete : "On était presque 30 pour la flashmob de Papeete, je suis hyper contente", s'exclame Mareva à l'issue de la prestation. "Il n'y a que 3 personnes que je connaissais, je stressais un peu parce-que je ne savais pas du tout combien on serait. Depuis ce matin, je reçois les vidéos et les photos de ce qu'il s'est passé dans le reste du monde. Il y a plusieurs personnes qui n'avaient jamais dansé le ori Tahiti et qui ont participé, et je suis très heureuse qu'ils aient franchi le pas".



Si Saint-Petersburg et Cherbourg ont rencontré quelques difficultés, La Rochelle, Rennes, Fréjus, Valence, Uzes, Lanester, Berlin, Pau, Madrid, Barcelone, et Rennes ont réuni de nombreuses participantes. Nozay, dans les Pays de la Loire prévoit sa flashmob demain. Et Paris, le 16 juillet.



Découvrez quelques photos prises par les différentes troupes, et une vidéo qui regroupe les prestations filmées de Astrakhan, Barcelone, Coruna, et Calvin dans le Pas de Calais.



Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai