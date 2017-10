Vidéo - Danse avec le feu

Rédaction web avec Sam Teinaore

Vendredi 27 octobre, pour la première soirée, les candidats seront dévoilés au public et offriront une première prestation. Mais le véritable concours, c'est samedi 28, qu'il se tiendra. En lice, treize concurrents: deux dans la catégorie "espoir". Six dont deux femmes dans la catégorie "amateur" et cinq dans la catégorie "professionnel". Les compétiteurs se produiront sous les yeux d'un jury composé de spécialistes de la discipline, anciens vainqueurs du concours.Les gagnants des catégories espoir et professionnelle représenteront la Polynésie aux championnats du monde de danse du feu l’année prochaine à Hawaii. Rappelons que le titre mondial a été remporté par Joseph Cadousteau, en 2012, 2013 et 2015.