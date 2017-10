Vidéo - Coupe du Monde de Ori Tahiti : les premières images du clip ont été tournées

Rédaction web

La Coupe du monde de Ori Tahiti 2018 aura lieu à To'ata en avril. Plus de 300 étrangers sont attendus. "C'est le premier concours qui s'ouvre à l'international, avec des Polynésiens. Rien à voir avec le Heiva qui est un évènement local, là c'est international. L'idée est de réaliser un clip vidéo pour inviter tout le monde. Ce sera une fête qui doit être accessible à tous. C'est pour cela que j'ai ouvert un recrutement qui s'adresse à ceux qui aiment la danse tahitienne", confiait Matani Kainuku à Tahiti Nui Télévision. Pour promouvoir l'événement, un clip est en préparation.Depuis plusieurs mois, des danseuses, danseurs, et musiciens travaillent la chorégraphie. Après plusieurs répétitions, les premières images ont été tournées.Dimanche, une centaine de danseurs et musiciens étaient dans les jardins d'eau de Vaipahi. La commune de Teva i Uta a partagé quelques images du tournage.