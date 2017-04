Vidéo - Cook : le point sur l'évolution du cyclone en Nouvelle-Calédonie

Rédaction Web avec NC TV et Thomas Chabrol

"Le phénomène se renforce et accélère au niveau de son trajet", nous a expliqué l'un de nos confrères de NC TV il y a à un plus d'une heure.Lundi 9 avril à 12 heures (heure calédonienne), l'œil du cyclone était à 100 km au nord-ouest de Ouvéa, île située au nord-est de la Nouvelle-Calédonie.Pour l'heure, une partie des îles Loyauté sont privées d'électricité. À Poindimié, commune située sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie en Province nord, plusieurs arbres sont tombés sur la route.Le phénomène continue à se renforcer et devrait atteindre cette nuit son intensité maximale. Le cyclone doit traverser la Nouvelle-Calédonie et passer à 50km de la capitale Nouméa. Les autorités appellent à la prudence d'autant que de forts cumuls de pluie et une houle démontée s'ajoutent aux vents violents.