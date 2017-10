Vidéo - Concert To'are : le public conquis par Raumata

Rédaction web



Raumata, 15 ans seulement, a donné son premier concert vendredi soir sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture. Et le public était au rendez-vous pour l'écouter. Les pieds dans le sable, la jeune fille a interprété plusieurs titres devant des spectateurs conquis.Raumata est déjà connue pour ses cover sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. La jeune fille, qui a grandi dans une famille de musiciens, a été repérée très tôt par son père, Roger Tetuanui. Raumata chante bien, très bien même. Mais pas seulement. La demoiselle a pris des cours de piano pendant 8 ans et elle joue de la guitare et du ukulele.Il s'agit de la 2e édition du concert To'are. "To'are" signifie nouvelle vague. Par cet événement, la Maison de la culture souhaite donner une opportunité aux jeunes talents de se produire en public, de manière professionnelle.