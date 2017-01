Vidéo - Comment Iris Mittenaere a réussi à devenir Miss Univers 2016

Ce n'était pas arrivé depuis 64 ans : après Christiane Martel élue Miss Univers 1953, une autre Française a remporté la couronne de Miss Univers ce week-end. "Incroyable ! Elle l'a fait ! Tellement fière !" tweetait Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France.



En décembre 2015 déjà la France avait réalisé un résultat historique : se classer dans le top 5. C'est Flora Cocquerel, Miss France 2014 qui avait réalisé cet exploit. La belle a d'ailleurs suivi de près la soirée d'élection cette année. "Impossible de dormir après tout ça. Je suis encore sous le choc! C'est dingue! Mais tellement mérité..." a tweeté Flora après l'annonce des résultats. En 2013, la Polynésienne Hinarani de Longeaux n'avait pas eu autant de chance et s'était faite éliminée au 1er tour.



"On l'a toutes tenté, Iris Mittenaere l'a fait", écrivait Laury Tilleman, Miss France 2011. A vrai dire, Iris elle-même n'y croyait pas. C'est ce qu'elle a confié à RTL. "Ça fait telle­ment long­temps qu'une Euro­péenne n'a pas gagné l'élec­tion. Je n'y croyais pas du tout je pensais que comme chaque année ça allait être une fille d'Amérique Latine".



Bon alors, comment Miss France 2016 est-elle devenue Miss Univers ?



> Un mental d'acier

Le titre de Miss Univers, plus qu'un titre, c'était un réel objectif pour Iris. "Devenir Miss Univers, c'était vraiment le rêve d'Iris, confie Sylvie Tellier. Elle me l'avait dit dès qu'elle a été élue Miss France. Nous, on savait qu'elle allait remporter le titre. C'est une guerrière", a déclaré Sylvie Tellier.

Et pendant la préparation, Miss France 2016 a su tenir le cap. Même si les candidates apparaissent souvent soudées en photo, en coulisses, certaines n'hésitent pas à faire des coups bas. Trois jours avant l'élection, Miss Venezuela l'a filmée en train de déjeuner. Une autre candidate lui a collé un chewing-gum sur sa chaise. Elle a aussi retrouvé son téléphone portable dans un sac qui n'était pas le sien. Mais Iris n'a pas craqué.



> Mobilisation sur le web

Sur Twitter, c'est Camille Cerf qui était derrière le compte d'Iris. Elle postait pour mobiliser un maximum de personnes. Plusieurs personnalités lui ont également montré son soutien sur la toile. Iris Mittenaere a également eu le soutien de Flora Coquerel." Je lui ai conseillé de faire ses discours en français. Avec la traduction, ça laisse du temps pour réfléchir à la réponse. Et c'est plus facile de s'exprimer dans sa langue"