Vidéo - Climat : le Président italien réaffirme son soutien aux îles du Pacifique

Les échanges entre les chefs d’Etat et de territoires du Pacifique et le Président Mattarella ont essentiellement porté sur le sujet des changements climatiques.Le Président italien a réaffirmé son soutien aux pays insulaires du Pacifique et a insisté sur la nécessité pour les pays signataires de respecter l’Accord de Paris sur le climat obtenu lors de la COP21.Cette rencontre a eu lieu alors que se déroule la 23e convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique (COP23). L'événement se déroule jusqu'au 17 novembre à Bonn en Allemagne. L'objectif de la COP 23 est "d'nciter les États à gravir un échelon supplémentaire dans leur ambition de lutter contre le réchauffement climatique et mettre le monde sur la voie d’un développement plus sûr et plus prospère."La COP 23 est présidée par le premier ministre fidjien, Frank Bainimarama. Fidji est le premier État insulaire en développement à occuper cette fonction.