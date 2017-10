Vidéo - Charles Aznavour: "Broadway, Carnegie Hall, To'ata. C'est le public qui compte."

Rédaction web avec Eric Dupuy et Tafari Tirolien





En 70 ans de carrière le natif de Paris continu de parcourir le monde, mais c’est la première fois qu’il chante dans le Pacifique. Avant son départ, le chanteur d’origine arménienne s’est confié à nos correspondants parisiens et a avoué être déjà venu au fenua. Il y a bien longtemps de ca et à titre très privé."J'y suis venu il y a une cinquantaine d'années en vacances avec ma jeune femme, à l'époque j'étais jeune marié. J'ai passé un très bon moment, mais, je n'y ai jamais chanté", explique ce monument de la chanson française et mondiale.Ce qui l'a poussé à venir se produire à Tahiti: "Mon producteur. Ce n'est pas moi qui décide. Moi je suis ravi de voyager, rencontrer des gens, avoir des conversations différentes. Connaître les difficultés ou les facilités du pays. C'est cela mon plaisir. J'ai entendu des chants polynésiens, vu des danses polynésiennes, mais en dehors de cela, je ne sais rien du pays."Lui qui a foulé toutes les plus grandes salles de concert de par le monde, Broadway, Carnegie Hall, Olympia venir chanter place To'ata ne lui semble pas incongru. "Pour moi, c'est la même chose. La scène ne compte pas. C'est le public qui compte. J'aime toutes les scènes, pourvu que le public soit devant. Ce n'est pas plus difficile que cela."L'homme est modeste, refusant que le mot "star" soit accolé à son nom, lui préférant celui d'artisan. "Je suis un artisan, Trenet a été un artisan, Piaf était une artisane. Ceux qui se veulent être autre chose, seront déçus un jour."Si il compte interpréter place Toata, plus d'une vingtaine de chansons, qu'il a déjà choisies, pour autant impossible de savoir lesquelles. "C'est un secret."