Vidéo - Centre Culturel de la Polynésie française: premiers coups de pelle à l'horizon 2019

Autres points abordés en conseil des ministres:



-Budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2018

-Subventions de fonctionnement aux associations de jeunesse, aux associations sportives et aux fédérations

-Création d’un compte d’affectation spéciale dénommé « Fonds de prévention sanitaire et sociale » et budgets des comptes spéciaux pour l’exercice 2018

-Modification de la composition du comité de pilotage « Le Village Tahitien – The Tahitian Village »

-Partenariat entre l’UPF et le Pays pour une perliculture durable

-3ème édition du salon de la gastronomie des Outre-mer et de la Francophonie

-Assemblée générale de l’association aérienne des compagnies aériennes du Pacifique Sud les 8 et 9 novembre

-Séminaire du Pacific Economic Cooperation Council (PECC) à Tahiti les 20 et 21 novembre

-Ajustement des peines encourues pour certaines infractions graves à la circulation routière

-Subvention de fonctionnement pour le collège de Tahaa

-Subventions de fonctionnement en faveur du collège de Hao, du Lycée Tuianu Le Gayic et du Lycée La Mennais

-Gestion locative des logements étudiants de l’immeuble Van Bastolaer

-Centre Culturel de la Polynésie française – Pôle Culturel Paofai

-Déplacement du ministre de la Culture, de l’environnement et de l’énergie à Paris

-Attribution de subventions à des associations culturelles



En pièce jointe, le compte rendu du conseil des ministres