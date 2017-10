Vidéo - Carole et Florent Atem renouent avec la scène pour la 4e Puromu party

Rédaction web

La 4e édition de la Puromu party aura lieu ce samedi sur le Front de mer de Papeete, de 18 à 22 heures. 4 scènes musicales seront installées. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Le public retrouvera Tikahiri, Pehe, Tahiti Ora Band, Jahmaroots, Notatini, Mana Vib's, Manatoa, Torea, Royal Kikiriri, Acoustic Party, Toa Ura, ou encore Raumata.Et surprise, pour l'occasion, Carole et Florent Atem retrouvent la scène polynésienne. "C'est vrai qu'on ne nous voyait pas beaucoup localement ces temps ci. Ça se compte en années maintenant tout simplement pour des raisons de temps puisqu'au niveau de notre vie professionnelle d'enseignants à l'université, on a été très pris ces dernières années. Mais on a continué de se produire musicalement à l'étranger, en particulier à Hawaii. Ça, c'est resté très régulier. Et on a continué d'enregistrer des pistes musicales pour des artistes hawaiiens ou pour nous-même, explique Carole Atem Ça fait plaisir de revenir localement""Il n'y a rien de tel que remonter sur les planches de la scène pour retrouver le public polynésien, qu'on n'oublie pas", ajoute Florent.Les artistes réservent une petite surprise à leur public à partir de 20 heures. Deux invités "de marque" seront présents. "Pour découvrir leurs identités, on vous donne rendez-vous ce samedi 21 octobre à partir de 20 heures sur la scène en face des 3 Brasseurs".Attention : la ville de Papeete rappelle que la circulation automobile sera fermée sur le Front de mer, entre le rond-point Chirac et celui de la Base marine, à compter de 16 heures.Les propriétaires des roulottes de la place Vaiete sont invités à rejoindre leur emplacement avant 17 heures, en empruntant l'avenue du Prince Hinoi.Les accès, de même que ceux pour la gare maritime, seront filtrés par les services de police.Les parkings de Pomare, de Tarahoi et de l'Hôtel de ville de Papeete seront ouverts et gratuits pour l'occasion.