Vidéo - Caledonia lance le premier journal en langues Kanak !

"Valoriser et diffuser les langues kanak, ça fait partie de nos missions, c'est quelque chose qui a été demandé dans l'accord de Nouméa" a déclaré le directeur général de Calédonie, Jérémie Gandin.

L'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 précise en effet, dans son article 1.3.3 que "

Moea Pierron

Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie.Parmi les langues sélectionnées pour ce premier journal on retrouve le Drehu, le Xârâcùcù, le Ajië et le Paicî. Le Drehu, langue la plus parlée avec environ treize mille locuteurs, est principalement utilisée dans la Province Nord et sur l'île de Lifou, ainsi que par les Lifou résidant à Nouméa et dans sa périphérie. Le Xârâcùcù est utilisé dans les régions de Canala, Thio, Kaouaoua et Koh par plus de cinq mille sept cent personnes. Originaire du sud de la Calédonie, le Ajië compte près de cinq mille quatre cent locuteurs, tandis que le Paicî est la langue vernaculaire la plus usitée sur la Grande Terre avec près de cinq mille cinq cent locuteurs.