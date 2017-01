Vidéo- Bientôt une retraite à 62 ou 63 ans ?

"On peut sans problème travailler jusqu'à 62 ou 63 ans" a assuré vendredi Edouard Fritch, lors de la présentation des projets du gouvernement. A ses côtés, le nouveau ministre de la Santé et de la Solidarité acquiesce : "on a de plus en plus de demandes de prolongations de contrats, au-delà de 60 ans" assure Jacques Raynal.



Repousser cet âge de départ permettrait de renflouer la caisse de retraite, qui n'est assurée que jusqu'en 2018 pour le moment. Mais les syndicats ne seraient pas encore convaincus, selon le gouvernement.



Dans sa réforme, Jacques Raynal souhaite aussi rééquilibrer le budget de l'assurance maladie. Il envisage d'économiser plus de 400 millions par an, notamment en retirant certaines pathologies de la liste des longues maladies. La lèpre, le psoriasis, mais aussi l'hypertension artérielle, fort répandue en Polynésie. Si elles étaient retirée de la liste des longues maladies, ces pathologies ne seraient plus remboursées à 100%, et coûteraient donc moins cher à la CPS... mais plus aux patients.



Toutes ces mesures seront négociées avec les partenaires sociaux dans les mois qui viennent. La réforme de la PSG sera présentée avant la fin de l'année, a assuré le gouvernement.