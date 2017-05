Vidéo : Barack Obama soutient Emmanuel Macron

Rédaction web

L’ancien président américain annonce son soutien officiel pour le candidat d’En marche ! pour le second tour de l’élection présidentielle dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter d’Emmanuel Macron.Barack Obama salue la campagne du candidat. « Il a défendu des valeurs progressistes. Il a mis en avant le rôle important que la France joue dans l’Europe et dans le monde. (…) Je sais que vous faites face à de nombreux défis et je veux que tous mes amis en France sachent à quel point je veux votre réussite. »Il affirme également que l’élection est « d’une importance capitale pour l’avenir de la France et les valeurs que nous chérissons, parce que la réussite de la France importe au monde entier ».Emmanuel Macron a remercié Barack Obama sur Twitter.