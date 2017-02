Video - Balade sur la route enchantée

Rédaction Web avec Tauhiti Mui San

En famille ou entre amis, les gens en ont profité pour marcher tout le long du Front du Mer. Les vélos et les skates étaient de sortis, tout çela sous la surveillance permanente et bienveillante des mutoi.Cette 3ème édition de la Puromu Party était particulière, car le comité l'a placée sous le signe de la solidarité en faveur des sinistrés du 22 janvier. Une urne placée à Vaiete pour collecter les dons, et les sacs de vêtements éseront distribués demain lundi.Outre cet appel à la solidarité, chaque artiste a fait un clin d'œil en chanson aux anciens qui ont eux aussi ont fait vibrer la capitale. Le maire de Papeete prépare déjà la 4ème édition du Puromu Party, et cela malgré les problèmes financier que connaît la commune. Mais pour cette Jeunesse, il ne compte pas ses efforts.