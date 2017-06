Vidéo : Baccalauréat 2017, les lycéens de la 1ère session ont reçu leurs résultats

Depuis 10 heures, ce mercredi, le fenua compte quelques milliers de nouveaux bacheliers. Ils étaient un peu plus de 3300 inscrits à la session 2017 dans les filières générales et professionnelles.



Pour la première fois, le lycée Samuel Raapoto a pu organiser l'annonce des résultats au sein même de l'établissement : " Je suis content, on le demandait depuis un certain temps...", raconte le proviseur, Jean-Pierre Sartore-Devasse."On travaille avec les élèves pendant 3 ans, et le fait qu'ils partent voir les résultats dans un autre centre d'examen, ça nous faisait un petit pincement au coeur parce-qu'on ne les voyait pas. On est heureux de les voir réussir. Et puis c'est bien souvent la dernière fois que nous voyons nos élèves. C'est vraiment une joie d'accueillir les familles, de discuter avec eux, et de voir le résultat de trois ans de travail."



Si la majorité des élèves du lycée de Arue repartent avec le précieux sésame, six terminales devront passer au rattrapage. La deuxième session aura lieu lundi et mardi. Les professeurs sont déjà là pour accompagner les élèves qui devront se présenter à la deuxième session d'examens. Ils ont déjà choisi leurs matières, et vont maintenant participer à des séances de travail dans l'établissement.



Laure Philiber et Esther Parau Cordette