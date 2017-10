Vidéo - Art : du poisson mort pour parler du dérèglement climatique

Rédaction web avec Sophie Guébel

Mais l’environnement n’est pas le seul thème à avoir été traité par Anne Catherine Becker Echivard. Le sexe, la drogue ou encore l’argent ont aussi fait l’objet de maquettes. Pour les réaliser, il faut deux à trois mois de travail :"Le travail principal, c'est un travail de plasticien, maquettiste. Ça me prend peut-être 2 ou 3 mois pour fabriquer une maquette qui fait 2 mètres de large. Ça, c'est le travail principal. Le travail principal dure un ou deux jours. (...) Le personnage est fait d'une poupée, Ken le mari de Barbie, que j'habille avec des vêtements que j'ai faits. Ensuite le jour où je décide de faire les photos, j'y mets la tête fraiche du poisson."Anne ne choisit pas les poissons au hasard. "En Allemagne je les achète à mon marché d'à côté où ils me précisent exactement sa provenance. Ici, je vais au marché de Papeete. Je ne prends jamais les poissons au hasard. Il y en a qui ont la tête pointue, d'autres rondes. (...) Par exemple le poisson-écureuil a une tête mignonne. Il se prête parfaitement pour une scène qui doit parler des émotions, qui doit toucher le coeur."Il y a 4 ans, Anne Catherine Becker Echivard s’est aussi lancée dans la bande dessinée. Une manière de traiter plus en profondeur son sujet, sous différents angles. "Les photos sont toujours très frontales et là je peux faire des angles de bas, de haut, de côté. Et ça me permet de parler de thèmes beaucoup plus précis et de parler à toutes les générations de façon éducative. Ce que ne permet pas la photo."Anne Catherine Becker Echivard a déjà réalisé plus d’une centaine de maquettes. L’artiste aimerait plus tard, se lancer dans le court métrage.