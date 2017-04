Vidéo - Arrivée mouvementée de Hokulea à Raiatea

Rédaction Web avec Ronny Mou-Fat

Le protocole ancestral de l'accueil des pirogues est clair. Aucune de ses deux embarcations ne devaient franchir la passe sacrée, sans en avoir eu l’autorisation. "Ils sont rentrés vers 8 heures, 8 heures trente, c'est ce que nous venons de voir. Et nos anciens, ils n'accepteront pas qu'ils viennent directement sur le site de Taputapuatea, sans passer par l'accueil de la tradition. On est obligé de ramener la pirogue à l'extérieur de la passe, de façon à ce qu'ils fassent leur entrée, selon la tradition." explique Thomas Moutame, maire de Taputapuatea.De ce fait, ce matin, les deux pirogues ont été sommées de ressortir du lagon, sans quoi, toute la cérémonie allait être annulée.Une attente qui va durer près de trois heures. Au final, Les deux pirogues sont entrées dans la passe de Te Ava Mo’a, au son des pu et des levées de rames. Les membres des deux équipages se sont tout d’abord approchées du rivage, sur le site Taura’a – Tapu, afin de restituer les deux pierres sacrées, après un orero d’accueil de papa Maraehau, et d’un représentant de Hokule’a et Hikianalia.Les pierres sacrées ont donc finalement retrouvé leur place sur le Ahu du grand Marae Taputapuatea. Cette cérémonie a été suivie par plus de 500 personnes.