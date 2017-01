Vidéo - Argentine : (encore) un dauphin mort pour un selfie

Rédaction web

Dimanche dernier, à San Bernardo en Argentine, des personnes ont sorti de l'eau un dauphin pour prendre des selfies, rapporte le journal La Capital , repris notamment par Géo. Une foule s'est massée autour de l'animal pour le toucher, prendre des photos...Claudia a été témoin de la scène. Elle a expliqué aux médias que les personnes ont laissé mourir l'animal, le sortant de l'eau sans jamais l'y remettre... "Il était minuscule et il est venu près du rivage. Il pouvait retourner à la mer, mais tout le monde a commencé à prendre des photos et le toucher. Ils disaient qu'il était déjà mort ", a-t-elle raconté.Une histoire qui rappelle un fait similaire : en février 2016 à Santa Teresita, un homme avait trouvé un bébé dauphin près du rivage et l'avait sorti de l'eau pour prendre des photos. L'animal est décédé.