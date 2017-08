Vidéo - All In One s'envole pour Phoenix

Rédaction web



En juin dernier, à Paris, lors des qualifications françaises aux championnats mondial de Hip Hop, la chorégraphie des All In One, mélangeant symboles de la culture polynésienne et hip hop, avait fait la différence et conquis, jury et public.Ceux-ci ne se sont pas trompés en leur délivrant le sésame pour participer au World Hip Hop Dance Championship, où plus de 4 000 danseurs, parmi les meilleurs du monde, les attendent de pied ferme. Un évènement à la hauteur du hip hop qui, ces trente dernières années, s'est hissé au rang de culture urbaine.Un beau parcours et un bel exploit pour ces jeunes qui ont fait leurs premiers pas sur la scène de To’ata, lors du concours Upa Nui en 2016.